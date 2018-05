Se billedserie Slotsparken står i sit fulde flor, klar til Ledreborgs livsstilsdage. Her ses de tre arrangører, forrest eventmanager Birgitte Hald Hvidberg; th. godsejer Silvia Munro og bagerst projekt-medarbejder Kenneth Ewers. Foto: Agnete Vistar

Masser af nyt på livsstilsdagene på Ledreborg

Lejre - 15. maj 2018 Af Agnete Vistar

Over 200 stande og mange nye oplevelser såsom e-sport for unge, slots-yoga, besøg af Stig Rossen alle fire dage, og en spiselig have og et racerkører-univers er med i viften af udbud på Pinsens Livsstilsdage på Ledreborg. Det skriver DAGBLADET Roskilde om tirsdag.

Ledreborg Slot sætter alle sejl til under årets Livsstilsdage, der finder sted fra den 18. til og med den 21. maj. Og i år er ca. 25 procent af indholdet i livsstilsdagene helt nyt. Det fortæller godsejer Silvia Munro og eventmanager Birgitte Hald Hvidberg. Begge er utrolig spændte i år, for der er store nye sats, der skal udvikle livsstilsdagene til et endnu bredere opbud af oplevelser for hele familien.

Konkurrenterne er mange, men Ledreborg er en frontrunner, der skaber nye oplevelser og events.

- Mange skal køre noget vej for at komme hertil, og der skal være noget for hele familien i fire-fem timer. Vi vil gerne brede livsstils-oplevelser ud til alle generationer og begge køn, forklarer Birgitte Hald Hvidberg.

Det er noget af et scoop for Ledreborg, at sangeren Stig Rossen kommer og synger en halv time med en pianist alle fire dage; ikke helt samme tid alle dage, så hold øje med tidspunkterne. Hans live optræden er inkluderet i billetprisen. Stig Rossen elsker Ledreborg; han har tidligere optrådt i forbindelse med DR's slotskoncerter her, men aldrig på livsstilsdagene.

Når Ledreborgs arrangører taler om livsstilsdage for hele familien, mener de det. Som noget helt nyt kommer Roskilde E-sport med Jens Christian Ringdal i spidsen med en container fyldt med spillekonsoller og et loungemiljø. Det er også livsstil i dag, og man kan roligt tage teenage-sønnen og datteren med - det bliver også spændende for dem.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.