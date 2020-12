Se billedserie Ayfer Tepe fra Tyrkiet, Filiz Güglü fra Tyrkiet og Gebe Gargebe fra Senegal er nogle af de kvinder, som hver tirsdag mødes i håndarbejdslokalet på Center Avnstrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Masser af billeder: Håndarbejde giver kvinderne ro

Lejre - 12. december 2020 kl. 06:48 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Julemusikken strømmer ud fra en lille radio. På det lange bord er der garn og forskellige andre ting til håndarbejde. Der ligger også en bunke færdige grydelapper af den kraftige slags, hvor man ikke behøver bukke dem, når varme ting eksempelvis skal ud af ovnen.

Helt oppe på fjerde sal i en af bygningerne på Center Avnstrup ligger håndarbejdslokalet. Her mødes en mindre gruppe kvinder hver tirsdag formiddag.

- Det er den eneste ting om vinteren, som er kun for kvinder på centret. Her er plads til at tale om alt, fortæller Bettina Brandt-Lassen, som er ansat på jobcentret hos Røde Kors.

- Målet er, at uanset hvor man ender, så har man fået nogle kompetencer, siger Bettina Brandt-Lassen og forklarer, at halvdelen af kvinderne ikke kan hækle, når de kommer.

- Men de lærer det, lyder det fra Hanne Christoffersen, som er frivillig og hjælper kvinderne med håndarbejdet.

Kvinderne lærer tunesisk hækling, fordi det er det, Bettina Brandt-Lassen kan.

Men kvinderne er velkomne til at lave det, de kan og har lyst til. Der bliver både strikket og broderet ved bordet.

Holdet har været i gang i to år. Det begyndte som et samarbejde med et eksternt firma.

- Nogen ville lave et social-økonomisk projekt, men det viste sig ikke at hænge sammen. Kvinderne er ikke stabile. Nogen er ikke så længe på centret. Så det var svært at opretholde en fast produktion, fortæller Bettina Brandt-Lassen og oplyser, at holdet fortsatte.

- Vi prøver at drive det lidt som en virksomhed, fordi de så lærer noget om at drive virksomhed. Men kvinderne kan også bare komme og få et frirum, fortæller Bettina Brandt -Lassen.

Der er i øjeblikket seks kvinder tilknyttet holdet. Antallet svinger, fordi kvinderne forlader centret, men så kommer der nogle nye.

Flere af kvinderne vil gerne have håndarbejdet med på værelset.

- Håndarbejde kan give ro, forklarer Bettina Brandt-Lassen.

Ayfer Tepe kommer fra Tyrkiet og har været på Avnstrup i et år og syv måneder. Hun kunne strikke i forvejen og har kastet sig over produktionen af blandt andet en sød alpehue.

- Det er en hue til kvinder, siger Ayfer Tepe og tager en på for at vise, hvordan det ser ud.

På en sofa ligger flere rækker i forskellige farver.

Ayfer Tepe strikker en hue på tre timer. Hun strikker også på sit værelse og laver to siddepuder om ugen.