To af dagene på Tadre Mølle er helliget bagningen. Billedet stammer fra en tidligere Store Bagedag på møllen. Arkivfoto

Masser af aktiviteter på møllen i ferien

Hver dag i efterårsferien har familien den perfekte undskyldning for at tage turen til Tadre Mølle i den eventyrlige og naturskønne Elverdamsdal. Tadre Mølles Venner og Nationalpark Skjoldungernes Land inviterer til aktiviteter, hygge og sjov for hele familien alle dage i ferien.