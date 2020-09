Henrik Clemensen er frustreret over, at der ikke er en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge - og der er ikke en på vej. Foto: Jens Wollesen

Mangel på plads: Vi har brug for en kunstgræsbane

I Kirke Hyllinge Fodboldklub går det rigtig godt med medlemstallet blandt børn og unge. Derfor er man også frustrerede over, at der ikke er en kunstgræsbane nord for motorvejen i Lejre Kommune.

- Lige nu har vi fat i den lange ende med et medlemstal blandt børn og unge, der er mere end tredoblet over de seneste år. Vi er bange for at miste medlemmer, når vi ikke kan tilbyde ordentligt træning i den kolde tid, hvor man spiller på kunstgræs.