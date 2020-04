- Det er mærkeligt, at ingen skriver om, at der er mange skoler, som HAR pladsen til at kunne genåbne for de store elever. Jeg ved, at mange andre skoler med god plads tænker i de baner, siger forstander Per Krøis Kjærsgaard. Arkivfoto: Rita Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Mange skoler kan sagtens åbne for de større elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange skoler kan sagtens åbne for de større elever

Lejre - 23. april 2020 kl. 09:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange skoler, ikke mindst uden for de store byer, har pladsen til at lade de store elever begynde i skole igen. Og samtidigt overholde samtlige myndighedskrav.

Det fortæller forstander for Osted Fri- og Efterskole, Per Krøis Kjærsgaard til DAGBLADET Roskilde. Friskolen kunne sagtens åbne mandag allerede, og skolen har allerede en plan for, hvordan det skulle foregå.

- Det er mærkeligt, at ingen skriver om, at der er mange skoler, som HAR pladsen til at kunne genåbne for de store elever. En meget stor og central del af unges liv har nu været sat på pause i seks uger. Vi er klar til at byde dem velkommen tilbage. Det skal naturligvis ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Efter påske har de yngste elever været i skole, og det går godt. Vi har retningslinjerne indarbejdet, så nu venter vi bare på grønt lys fra regeringen, siger Per Krøis Kjærsgaard.

- Elevene savner skolen, og overbygningslærerne savner eleverne...rigtig meget! tilføjer han.

Forstanderen reagerer på, at flere store byskoler i medierne har udtalt, at de slet ikke vil kunne tage de ældste elever tilbage før til august i næste skoleår, fordi de ikke har plads til at overholde reglerne om to meters afstand mellem alle.

- Det vil da være ærgerligt, hvis alle større elever ikke kan komme i skole resten af dette skoleår, fordi de store byskoler ikke har plads. At alle ikke kan vinde i lotteriet bør ikke betyde, at ingen skal vinde i lotteriet, siger Per Krøis Kjærsgaard.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag.