Sent søndag aften udbrød der brand i et gasopvarmet fasanhus på Holtensmindevej. Privatfoto

Mand modtog førstehjælp efter brand

Meldingen lød på bygningsbrand, og ved brandvæsnets ankomst kunne de konstatere, at der var ild i et stort fasanhus som var opvarmet med gas, så der var mange gasflasker at forholde sig til, dog var der ikke nogen brandspredning til selve huset, og ingen fare for gasflaskerne.