Mand dømt for trusler på livet mod kvinde

De kriminelle forhold, som den unge mand var tiltalt for, blev begået i februar i år. Den dengang 22-årige mand mindst syv SMS'er og e-mailbeskeder, hvor han truer offeret i sagen. Ordlyden varierer fra besked til besked, men inkluderer trusler som »Jeg river dig midt over lige nu - bare vent«, »Du er død, din fede luder«, »Jeg skal få dig til at ønske, at dit liv snart er slut« og lignende.