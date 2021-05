Foto: Thomas Olsen

Mand dømt for flere voldsepisoder: »Jeg nakker jer«

Lejre - 19. maj 2021

En 24-årig mand, som åbenbart har meget svært ved at tøjle sit temperament, har fået seks måneders fængsel i Retten i Roskilde.

De 60 af dagene afsones ubetinget, mens han ikke behøver at afsone resten af de seks måneder, hvis han holder sig fra at begå noget strafbart i den tid. Noget af straffen stammer fra tidligere kriminalitet af lignende slags, som han nu er dømt yderligere for, samt en færdselsforseelse.

Tre forhold har domsmændene taget stilling til i den nylige sag i Retten i Roskilde. Ét af forholdene udspandt sig i Hvalsø-området på en vej i januar sidste år.

Episoden var ret dramatisk. Manden kom kørende og spærrede med sin bil, så en mor og hendes datter - hans tidligere kæreste - ikke kunne køre derfra. Datteren råbte om hjælp hos forbipasserende. Forud for alt dette var et forhold mellem hende og den 24-årige, som ikke just var præget af harmoni.

Den 24-årige mand skubbede moderen til den tidligere kæreste hårdt i asfalten, så hun slog sig og senere måtte på skadestuen. Det skete, da hun forsøgte at lægge sig imellem manden og den tidligere kæreste, som hun ville køre på krisecenter. Manden havde hevet fast i hendes datter.

Og da moderen forsøgte at ringe til politiet, tog den 24-årige hendes mobil og smadrede den ned i asfalten, så den blev knust.

Den 24-årige benægtede pure, at episoden overhovedet har fundet sted - han var på besøg hos sin egen mor i Næstved, hævder han. Og har i øvrigt udtalt sig med mange særdeles nedsættende bemærkninger om den tidligere kæreste og hendes mor.

Et andet forhold er en voldsepisode ud for en bar i Nykøbing F., hvor den 24-årige slog en anden ung fyr med knytnæve i ansigtet, så han fik en mindre hjernerystelse og måtte på skadestuen.

Og en tredje episode udspillede sig ligeledes i Nykøbing F på en adresse, hvor tre andre kvinder var involveret i en noget kompliceret og ophidset situation, der blandt andet drejede sig om, at den 24-årige forsøgte at få fat på en nøgle til en fjerde kvinde.

Her truede den 24-årige to af kvinderne, da de ville have ham ud af lejligheden, idet han udtalte »jeg nakker jer«, hvorefter han talte ned fra tre med fingrene og førte en finger hen over halsen.

Hvilket skræmte dem. Han skulle dog have talt med én af dem nogen tid senere, hvor han undskyldte sin adfærd.