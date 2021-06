FOTO:THOMAS OLSEN Foto: THOMAS OLSEN

Mand anholdt for tyveri: Kunne spores via stjålen telefon

Lejre - 16. juni 2021 kl. 12:09 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Mister man sin telefon, kan man nu om dage meget nemt finde den ved at spore den til en ret så præcis lokation gennem smartphonens »find«-funktion. Og det var netop denne funktion, der tirsdag ledte til anholdelsen af en 59-årig mand, der mistænkes for at have stjålet en 50-kvindes telefon. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 18.23 anmeldte den 50-årige kvinde fra Borup, at hun efter indkøb i Netto i Osted havde glemt sin telefon ved kassebåndet. Telefonen var efterfølgende væk, så anmelderen mistænkte, at nogen måske kunne have stjålet den.

Kvinden havde mulighed for at spore mobiltelefonen og kunne den vej se, at telefonen befandt sig ved en konkret adresse i Osted-området.

Politiet sendte en patrulje til stedet, hvor også kvindens ægtefælle blev truffet. Han oplyste, at han netop havde fået telefonen udleveret af en udenlandsk mand, der opholdt sig på stedet. Politiet fik den udenlandske mand identificeret som en 59-årig mand fra Rumænien, som blev anholdt som mistænkt for at have stjålet kvindens mobiltelefon.

Ved nærmere efterforskning fik politiet klarlagt, at den nu anholdte rumæner også havde været i samme supermarked som ejeren af mobiltelefonen, og at han kunne mistænkes at have taget den glemte mobiltelefon med sig.

Ved en nærmere gennemgang af de konkrete omstændigheder i sagen besluttede politiet og anklagemyndigheden, at den 59-årige rumæner skulle sigtes for ulovlig omgang med hittegods ved at have beholdt telefonen uden at foretage det fornødne til eksempelvis at kontakte politiet, så telefonen kunne komme retur til sin retmæssige ejer. Sagen forventes afgjort med et bødeforelæg til rumæneren, hvis sag er blevet forelagt for Udlændingeservice til afgørelse, hvorvidt rumæneren kunne udvises af Danmark med et indrejseforbud. Det var der ikke grundlag for, så rumæneren forventes løsladt, når der er en endelig afgørelse i sagen.