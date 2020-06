Man kan roligt sige, at manden ikke havde rent mel i posen. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Mand anholdt efter flugt

Politiet afventede i området og så, at føreren efter nogle minutter kom retur. Der var tale om en 34-årig mand fra Kirke-Såby, som ikke havde nogen førerret, fordi politiet tidligere havde inddraget hans førerret på grund af manglende aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

Han blev derfor sigtet for overtrædelse af færdselsloven, som følgende af det frategede kørekort. Men dagen blev langt værre for den 34-årige mand, der kort efter frihedsberøvet, fordi han faktisk var efterlyst af politiet som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten.