Se billedserie Julebelysningen i Hvalsø består i år af 35 armaturer, formet som juletræer og stjerner, som skal monteres på lysmasterne i Hvalsø, mest i Hovedgaden. Her ses fra venstre Søren Riberholdt, Rolf Hegedys og Line Holm Jacobsen i gang med at gøre armaturerne klar. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Man kommer ikke sovende til julebelysning i Hvalsø

Lejre - 23. oktober 2021 kl. 19:45 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Så snart valgplakaterne tages ned otte dage efter kommunalvalget den 16. november fra lygtepælene i Hvalsø, sker der noget helt nyt.

35 armaturer med henholdsvis julestjerner og juletræer er nemlig klar til at blive sat op; én på hver sin lygtepæl på Hovedgaden og ned gennem Søtorvet. Skiftevis stjerner og juletræer. Og et par stykker også ud for apoteket.

Det er hårdt benarbejde og en behjertet indsats fra frivillige ildsjæle i byen, der står bag den fine julebelysning, som vil forandre byen og kaste glans over juletiden her.

Støtte på reklame Det er efterhånden en hel del år siden, der var julebelysning i Hvalsø; den døde ud sammen med handelsstandsforeningen.

Aktørerne bag julelys-projektet kender hinanden fra mange sammenhænge i Hvalsø, i forbindelse med Bysamarbejdet. Og der er gået mange snakke forud for, at de har handlet og sat gang i det nye initiativ.

Line Holm Jacobsen var forinden stødt på en reklame for julebelysning, som sad i master, hos et jysk firma. Hun fandt sammen med Rolf Hegedys - begge er med i Hovedgaden-gruppen - og de to fik sig en god kop kaffe sammen (med mundbind!) og blev enige om, at det var bedst at lave en forening, med det formål at få lyst Hvalsø op til jul.

Foreningen kom på benene med Rolf Hegedys som formand, Line Holm Jacobsen som sekretær, Søren Andersen fra EDC er kasserer, og Søren Riberholdt og Palle Bruselius er i bestyrelsen.

Søren Riberholdt har kontakten til offentlige instanser, banken osv, og han har også lavet en plakat til formålet.

190.000 kroner indsamlet På Hvalsø Kulturnat startede ildsjælene indsamlingen til julebelysningen. Med et stade og to armaturer fra det jyske firma at vise frem fik de gjort opmærksom på sig selv - og det gav pote. Alene på den aften fik de indsamlet 10.000 kroner.

Og så begyndte det at gå stærkt. Nu knap to måneder efter har foreningen i alt fået indsamlet 190.000 kroner fra erhvervsfolk, virksomheder, enkeltpersoner og foreninger; de fleste fra Hvalsø, men også fra en tømrer i Ejby.

Allerede 81 medlemmer 81 medlemmer kan foreningen mønstre. Den store opbakning til foreningen, og ikke mindst den kulante velvilje fra de mange donerende parter, har begejstret foreningens folk.

- Vi er dybt imponerede, siger Rolf Hegedys, Søren Riberholdt og Line Holm Jacobsen samstemmende.

600 LED-pærer Dagbladet har mødt de tre i Rolf Hegedys' virksomhed, hvor de stod en lang eftermiddag og satte fatninger og skruede 600 LED-pærer i 35 armaturer, som nu opbevares et andet sted.

- Man kommer ikke sovende til julebelysning i Hvalsø, siger Rolf Hegedys.

De 600 pærer kan ikke gå i stykker - de er lavet af polycarbonat.

Pengene til armaturerne er en éngangs-investering. Driften bliver blot 800 kroner om måneden, de to måneder armaturerne sættes på masterne i Hovedgaden - LED-lys er effektivt.

Strøm fra masterne Rolf Hegedys forklarer, at masterne forberedes til at kunne bære armaturerne, idet der bores hul i masterne, hvorfra der trækkes strøm fra hver mast til hvert armatur. Det vil de kommende år blive nemt at sætte armaturerne af og på; og de tændes med en simpel kontakt.

Hensigten er at udvide det kommende år med flere armaturer, som kan monteres på masterne rundt om i den sydlige rundkørsel i Hvalsø.

Gerne flere bidrag - Alle bidrag er fortsat velkomne. Det koster flere penge at kunne udvide julebelysningen. Det er jo ikke en kommunal opgave, siger Rolf Hegedys.

- Det bliver så flot, så flot, tilføjer Line Holm Jacobsen - med julelys i øjnene.

Der bliver dog ikke noget stort juletræ på Kropladsen i år, da der som bekendt er et større anlægsarbejde i gang på Hovedgaden. Frem til udgangen af året opbevares materiale m.m. på Kropladsen.

Måske kommer der et juletræ på Søtorvets torv; i skrivende stund vides det endnu ikke.