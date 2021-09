Et glimt fra et af de flotte lys-tableauer på Ledreborg sidste år i november. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Magisk lys igen i år over Ledreborg

Sidste år besøgte 30.000 publikummer parken, og igen i år åbner »Magisk lys over Ledreborg« op med nye fantasifulde universer for hele familien. Det sker fra den 5.-14. november, hver aften fra klokken 17-21.30.

Parken åbnes ved mørkets frembrud, og en fortryllende verden lyser frem, og på magisk vis føres man af lyset ind i parken. Ledreborgs historiske hovedbygning illumineres og rejser sig, så man får indtrykket af, at det kan ses fra månen. Flere hundrede lamper sætter gang i den indre fantasi, og på hvert et hjørne får man nye billeder ind på nethinden - sanserne slippes løs af lampernes leg på træerne, i vandet og skyggerne og dybden i stierne.

Med et skattekort i hånden får børnene opgaver, og der er mulighed for et hvil med drikkelse og lidt mad i den udendørs Parkcaféen. Turen og oplevelsen er for hele familien, inklusive hund. Parkering er gratis, men i år koster det 149 kroner for voksne og 65 kroner for børn.