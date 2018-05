Send til din ven. X Artiklen: Mærkelig sag om vold med skarp genstand - kvinde frikendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mærkelig sag om vold med skarp genstand - kvinde frikendt

Lejre - 14. maj 2018 kl. 09:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvindelig asylansøger er frikendt for at have skåret en mandlig asylansøger flere gange på Avnstrup Asylcenter.

Muligvis forsøgte han at kvæle hende, men det har ikke kunnet afgøres, skriver DAGBLADET Roskilde mandag. Kvinden er frifundet for en anklage efter paragraffen for »legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter«. Hun var tiltalt for at skære en mandlig asylansøger i baghovedet, på venstre side af halsen og på højre side af brystet med en skarp genstand.

Hændelsen skulle være fundet sted i et værelse på Avnstrup Asylcenter. Men forklaringerne fra begge asylansøgere har været så usikre, at de ikke har kunnet give et tilstrækkeligt sikkert grundlag for, at Retten i Roskilde kan fastslå, hvad der egentlig er sket mellem de to.

Retten kan ikke se bort fra muligheden af, at den tiltalte kvinde i virkeligheden blev udsat for et angreb fra manden, og at hun har handlet i lovligt nødværge.

Det er under alle omstændigheder en noget besynderlig sag. Både kvinden og manden har forklaret, at de havde et godt forhold til hinanden op til den 17. februar klokken 22, hvor overfaldet skulle være sket. Og de har også begge to forklaret, at der var et godt forhold mellem dem bagefter.

