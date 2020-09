Mængden af affald ved stranden skrumper

Og ihærdige indsamlere af affald ved stranden kan konstatere, at folk er blevet mere bevidste om ikke at smide ting ud i naturen. Det gælder dog ikke ved parkeringspladsen.

Karsten Hansen fra Lejre VandSport begyndte med indsamling af affald for syv år siden:

- Ja det er syvende gang, jeg står her. Og jeg tror, der er skabt en kultur blandt folk, der kommer her - vi finder mindre og mindre skrald hvert år. De første år samlede vi over 100 kilo; nu er vi nok nede på 18-20 kilo, fortæller Karsten Hansen.