Mads Raben går i 9.X på Kirke Saaby Skole, og så har han lige vundet DM i matematik.

Send til din ven. X Artiklen: Mads er Danmarks bedste til matematik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mads er Danmarks bedste til matematik

Lejre - 15. februar 2021 kl. 17:13 Kontakt redaktionen

-Det er helt vildt! Der er 600.000 elever i hele Danmark – og så at være den ene, som er den bedste til matematik. Det er helt ubeskriveligt, sagde en meget glad Mads Raben fra 9. X på Kirke Saaby Skole, da han fik at vide, at han var blevet kåret som vinder af disciplinen matematik i DM i Fagene.

Andengradsligninger og negativer potenser, det er nogle af de færdigheder, der skal i spil, hvis man skal gøre sig håb om at blive danmarksmester i matematik. Og så skal det alt sammen kunne omsættes til virkelighedens verden. Opgaverne er nemlig baseret på virkelig cases fra rigtige virksomheder og handlede i år om at finde løsninger på virkelige problemer inden for energibesparelse.

Mads og de andre finalister skulle i den afsluttende opgave være energirådgivere for deres egen familie og for eksempel beregne energiforbrug ved bad og tøjvask og finde metoder til at spare på energien.

DM i Fagene er Danmarks største konkurrence i skolens fag for 7., 8. og 9. klasse. Opgaverne i DM i Fagene er casebaserede og udarbejdet i samarbejde med virksomheder. Konkurrencen har til formål at styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med virkelighedens arbejdsmarked.

Man kan deltage i et eller flere fag. I år er dansk, matematik, engelsk, biologi og historie på programmet til den individuelle konkurrence.

Kirke Saaby skole har haft ikke mindre end fire elever i finalerne i DM i Fagene i år. Læs mere om Mads Rabens bedrift i DAGBLADET Roskilde onsdag.