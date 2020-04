Se billedserie Verdensmesteren i chokolade, Mikkel Friis-Holm i sin nye chokoladefabrik ved Herslev Bryghus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Madglade turister skal få unik oplevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madglade turister skal få unik oplevelse

Lejre - 07. april 2020 kl. 19:03 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne vise os selv frem. Det skal være en destination, som folk skal komme til for at få en unik oplevelse.

Sådan siger Mikkel Friis-Holm, verdensmester i chokolade og indehaver af Friis-Holm Chokolade i Herslev, om planerne for fremtiden. Det har nemlig hele tiden været planen, at den nyopførte fabrik, der stod færdig i oktober, skulle være centrum for mad- og oplevelsesturisme. Hele fabrikkens indretning peger mod den retning.

I midten af hele fabrikken er et stort oplevelsesrum, hvor der er vinduer til samtlige af chokoladeproduktions stadier. Dermed kan besøgende følge med i, hvordan nogle helt unikke og prisvindende chokolader produceres ved markerne i Herslev.

- Det hele bunder jo i, at vi gerne vil vise, hvad vi står for og hvad vi laver. Vi vil gerne gøre det hele så transparent, som det overhovedet er muligt. Og samtidig sikre, at familier, turister eller andre besøgende kan få sig en fantastisk oplevelse, som de ikke kan finde andre steder, siger Mikkel Friis-Holm.

Langt hovedparten af andre chokoladeproducenter har en helt anden tilgang til tingene, men hos Friis-Holm Chokolade er det vigtigt, at folk kan følge hele processen. Der er ingen skjulte hemmeligheder; måske bortset fra et par opskrifter eller flere, og besøgende har frit udsyn til de mange stadier i produktionen.

- Når man har et superkvalitetsprodukt, som vi har, så vil man også gerne vise det til folk. Vi vil gerne have folk til at få en større oplevelse og samtidig en forståelse for det, som vi laver. Når de har besøgt os, og forhåbentligt fået noget af en oplevelse, kan de samtidig fungere som en slags ambassadører for os. Så budskabet om lokaltproduceret, højkvalitetschokolade står helt klart, siger Mikkel Friis-Holm.

Målet for den fremtidige madturisme er rundvisninger hver eneste weekend. Det var allerede planen, at det skulle sættes i værk i forbindelse med påsken. Men som så mange andre steder, så er de planer blevet sat i stå af corona-epidemien, der har ramt Danmark og resten af verden.

- Coronaen er kommet i vejen for vores planer og har selvfølgelig givet grus i maskineriet. Ligesom hos mange andre. Vi må rykke planerne frem i tiden, men vi håber på, at det er noget, der kan sættes i værk til sommer, siger Mikkel Friis-Holm.

Tidsplanen er altså skredet på grund af corona-epidemien, men det er planerne ikke. Målet er stadig et oplevelsescenter for madturisme i området ved Herslev. Samarbejdet med Herslev Bryghus er helt i top, og de store fødevareproducenter satser begge på fremtiden.

- Det skal være et naturligt udflugtsmål, hvor alle kan hen. Der er plads til at flere kan etablere sig heroppe, så det er da også planen. Vi arbejder lige nu i »En del af Herslev« på at etablere en legeplads, så der er noget ekstra til børnene. Det er mange små ting, men tilsammen skal de alle være med til at gøre det til et spændende udflugtsmål. Vi er stadig tæt på København, så både indenlands og udenlandsturister kan udgøre målgruppen, siger Mikkel Friis-Holm.

Muligheden er der for at skabe et unikt fødevaremekka ved Herslev, og både Friis-Holm Chokolade og Herslev Bryghus arbejder hårdt for at det kommer til at ske.