Udvalget for Børn og Unge vil se nærmere på at sende børnehavebørn tidligere i SFO. På billedet ses den store finale med jubel, sang og dans på plænen ved Kirke Saaby SFO til Saabydagen tilbage i 2017. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Måske tidlig SFO-start på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske tidlig SFO-start på vej

Lejre - 14. september 2021 kl. 06:28 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Cirka to tredjedele af landets kommuner har såkaldt tidlig SFO-start, hvor børn fra daginstitutioner starter i SFO inden skolestart og på den måde opnår en mere glidende introduktion til skolemiljøet. Blandt de kommuner, der ikke har tidlig SFO-start er Lejre Kommune. Men det vil Udvalg for Børn og Unge nu kigge nærmere på, om der måske bør ændres ved.

- Det kommer af en erkendelse i udvalget om, at der her er en mulighed, som anvendes i andre kommuner, som vi måske kan lade os inspirere af, fortæller formand for udvalget, Thomas Bisgaard (R).

I andre kommuner skifter børnehavebørnene oftest fra børnehave til SFO i maj måned inden skolestart i august.

Hvor mange dage om ugen eller timer om dagen, børnene er i SFO varierer, og skulle Lejre Kommune vælge at gå videre med konceptet, skal der også udvikles en Lejre-model.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at hvis det her bliver en løsning, så skal det foregå under grundig dialog med de påvirkede. Det være sig forældre, skoler, SFO'er og daginstitutioner, fortæller Thomas Bisgaard, der endnu ikke vil sætte en tidsramme på beslutningen.

At indføre tidlig SFO-start har flere fordele. Dels vil børnene, ved en succesfuld tidlig SFO-start, opleve trygge rammer og en nemmere overgang til livet i skolen. Dels indebærer forslaget samtidig, at de ældste børn forlader dagtilbud lidt tidligere, hvilket har en mindre betydning for kapaciteten i dagtilbud.

Men der er også udfordringer, der skal tages stilling til. Tidlig SFO-start medfører at skolerne skal stille lokaler til rådighed for nye SFO-børn i skolernes åbningstid. Ligesom forslaget vil medføre at SFO-ansatte skal have ændret deres arbejdstid, da de nye børn er i SFO´en hele dagen, frem til skolestart. Og især lokalerne er noget, der i følge Thomas Bisgaard er en af de store udfordringer ved løsningen.

Formanden fortæller, at der ikke er plads i skolerne til tiltaget som det ser ud nu. Og førend der er en løsning herpå, vil det ikke være muligt at gå videre med tidlig SFO-start.

- Når større børnegrupper skal starte i skole i lokaler, der i forvejen er fyldte, så kan vi få en udfordring. Og før vi har en løsning på det, kan vi intet beslutte, lyder det fra Thomas Bisgaard.

For nu har politikerne i Udvalget for Børn og Unge bedt administrationen om et grundigere oplæg med fordele og ulemper. Og så vil tiden vise, hvad der så skal ske.

- For nu handler det om en nysgerrighed, vi ser nærmere på, slutter udvalgsformanden.