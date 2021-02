Måske garanti på vej til havn

Se billedserie Lyndby Havn er et populært værested. Der er behov for flere pladser til større både. Her en situation fra isøsætning på havnen. Arkivfoto: Agnete Vistar

Lejre - 26. februar 2021 kl. 19:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et politisk flertal ville i første omgang ikke stille garanti for et lån, som Lyndby Havn gerne vil optage, så hele havneanlægget kan renoveres. Men sagen har taget en ny drejning.

Mens udbygning og vedligehold af havne andre steder i landet har fået stillet garanti fra deres kommuner, er der endnu ikke noget tilsagn fra Lejre Kommune om at stille en garanti for et større anlægsprojekt i Lyndby Havn.

På det nylige møde i kommunalbestyrelsen stillede borgmester Carsten Rasmussen (S) forslag om, at sagen sendes retur til forvaltningen. Her skal embedsfolkene i dialog med Lyndby Havn om, hvad eventuel fuld offentlig adgang og havneplads reserveret til gæster/turister indebærer, og herefter forelægges sagen igen politisk.

Og dette fik opbakning af alle politikere.

Medlemmerne af Lyndby Havn har vedtaget en vision og et budget, som omfatter renovering og modernisering af Lyndby Havn. Den trænger til det. Senest i vinteren 2018/2019 led broer og den sydlige mole stor skade. Det er derfor nødvendigt at forebygge fremtidens klimaudfordringer med initiativer, der forhindrer skader på havneanlæg og havnens både.

Broer, bolværker, stenmoler og slæbested har brug for at blive renoveret på havnen, der fungerer som Lyndbys naturlige samlingspunkt ved en række forskellige arrangementer i sommer-halvåret. Derfor er der behov for at skabe mere plads og råderum på selve havnearealet. De største arrangementer arrangeres af Lyndby By og bådelaug og Lyndby Kulturforening.