Degnejorden vil blive meget attraktiv - her skal bygges op til 96 boliger. Eller måske endnu flere. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Måske endnu flere boliger på Degnejorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske endnu flere boliger på Degnejorden

Lejre - 03. maj 2021 kl. 11:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Op til 111 boliger på Degnejorden i stedet for de 96, som den vedtagne, omstridte lokalplan for Degnejorden giver mulighed for.

Det er, hvad investoren, Core Property Management ønsker at bygge, efter at have fulgt debatten i medierne om behovet for mindre boliger til én-indkomstboliger.

Politikerne i økonomiudvalget ser på sagen onsdag. Core Property, der har købt jorden, foreslår fem til 15 ekstra mindre boliger på Degnejorden. Dette skulle ikke resultere i en forøgelse af det samlede antal byggede kvadratmeter, lover investoren. Der er altså udelukkende tale om antallet af boliger.

Konkret bliver de ekstra boliger 65-75 kvadratmeter og placeres inden for lokalplanens eksisterende byggefelter. Core Property peger på, at de vil egne sig til ældre og enlige.

Investoren nævner, at Lejre i dag består af mange énfamiliehuse, typisk opført til børnefamilier, og at der mangler boliger til for eksempel enlige og ældre. Og at et generationsskifte i villakvartererne kræver et udbud af mindre boliger.

Dette skulle så også give en større boligdiversitet på Degnejorden, som i så fald kan huse beboere med både én og to indkomster.

Spørgsmålet er så, om endnu flere boliger på Degnejorden vil medføre mere trafik. Core Property nævner, at flere mindre boliger formentlig ikke vil betyde flere biler eller mere trafik, idet undersøgelser viser, at enlige og ældre beboere generelt set har et noget mindre bilforbrug.

Lokalplanen for Degnejorden sætter en øvre ramme for både antallet af boliger og etagekvadratmeter i de tre klynger: gård-, gade- og engklyngerne.

Der kan maks være 11 til 13 boliger i hver gårdklynge, ni til elleve i hver gadeklynge og tre til syv i hver engklynge. Hvis politikernme giver grønt lys, skal der en dispensation til for øget mængde af boliger i hver klynge.

Det vil blive nødvendigt med en-to boliger ekstra til hver klynge. En naboorientering er i så fald varslet.

Embedsfolkene anbefaler at give dispensationen, idet en mere varieret boligsammensætning er ønskelig, især med henblik på flere mindre boliger i de byer og landsbyer, hvor det kan lade sig gøre.

Desuden mener forvaltningen, at belastningen af ekstra trafik bliver så lav, at det rekreative byliv for de lette trafikanter på Livsnerven (den gennemgående vej på Degnejorden) kan udfolde sig på en tryg måde, og at Langskelsvej, som bliver adgangsvej, kan håndtere den kommende trafik.

I forbindelse med den fornyede høring af lokalplanforslaget i efteråret 2019 lavede firmaet Urban Creators en vurdering af de trafikale konsekvenser af Degnejorden på nærområdet.

Her fremgår det blandt andet, at hvis ændring af udbudsvilkårene, herunder krav i lokalplanen, er så væsentlige, at den kan have haft indflydelse på mængden af de afgivne bud samt prisen i væsentligt omfang, vil ændringen ikke kunne ske efter de gældende regler.

Forvaltningen har derfor indhentet advokatfirmaet Bech-Bruuns vurdering af, om den tilbudte ændring i antallet af boliger kan ske inden for de gældende regler for udbuddet af Degnejorden.

Det er advokaternes vurdering, at en ændring med en forøgelse af antallet af boliger med 15, hvor bebyggelsesprocent og antal etagekvadratmeter bevares, ikke udgør en så væsentlig ændring, at ændringen ikke vil kunne ske efter de gældende regler.