Se billedserie Her på 1. salen i Hvalsø Østergadecenter skal byens repair café være. Fra venstre er det Jonathan Jakobsson, som er konsulent og koordinator for repair caférne i Lejre, Jørn Hansen og Jørgen Molin, som bliver fixere. Foto: Agnete Vistar

Målet er fem-seks repair caféer - nu er den fjerde på vej

Lejre - 03. september 2021 kl. 19:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der var én, der var to, så tre - og nu er den fjerde repair café i Lejre på vej i Hvalsø.

Og målet er faktisk at få fem-seks stykker. Kirke Såby, Sæby og Ejby har allerede repair caféer oppe at køre. Hvalsøs repair café åbner officielt den 16. september klokken 10.

Her er allerede fire fixere klar til at hjælpe fremover med at reparere defekte ting, som folk kommer med. Hensigten er, at der er åbent i caféen hver torsdag 10-12 i Hvalsø Østergadecenter.

Lige nu er lokalet på 1. salen fyldt med kasser med boremaskiner og andet værktøj. En stor meterhøj rød kasse indeholder mange skuffer med nyt værktøj; den kommer fra kommunen.

Dagbladet Roskilde har kigget forbi, mens Arthur Sørensen og Jørgen Molin sad og fik styr på alle ingredienserne til at få genbrugt ødelagte ting. Et par erfarne handymen, der forinden havde fået tilsagn fra Hans Nyboe om at deltage i fixer-teamet.

Og kort efter kom også Jørn Hansen og tilbød sin arbejdskraft. Jørn Hansen er kunstner og har i mange år arbejdet med genbrug - for eksempel drivtømmer, som kombineres med glas og meget smukke kunstværker. Og så har han et helt værktøjsskab derhjemme og kan reparere møbler.

- Skal alt laves på stedet? Hvis ikke, kan jeg tage det med hjem og fikse det. Hvis det for eksempel skal limes, eller der skal skaffes en reservedel. Jeg har også undervist i håndgerning, siger Jørn Hansen.

Jørgen Molin og Arthur Sørensen kommer begge fra Kirke Såby, hvor der jo allerede er oprettet en repair-café, men en stor del af deres liv har Hvalsø Østergadecenter som omdrejningspunkt, så derfor er det her, de er med.

Jørgen Molin startede her på centret for 15 år siden med at undervise ældre i at bruge pc. Der blev indkøbt computere.

- Nu er her også slægtsforskning; folk laver film, og jeg underviser stadig i at gå på net og i bank, fortæller Jørgen Molin.

Han er en rigtig handyman. I 25 år var han jord- og betonarbejder med god indsigt i, hvad der foregår på byggepladser, og desuden var han 25 år kældermester hos restaurant Sankt Gertruds Kloster i København, hvor han stod for indkøb af vin, sørgede for håndværkertilbud, styrede rengøringsteams og meget mere.

Arthur Sørensen har en baggrund som maskinarbejder og har godt styr på alt det mekaniske. Hænderne er godt skruet på.

Det elektroniske har han dog ikke viden om i samme omfang, siger han - en fixer med indsigt i dette vil fixerholdet derfor meget gerne have med i teamet.

Jonathan Jakobsson er konsulent fra virksomheden Naboskab og har været involveret i processen med at få alle caféerne i gang rundt om i Lejre. Han hjælper således Malene Krogh fra Lejre Kommunes forvaltning, og han fortæller, at det ofte er små fejl, der får folk til at smide ting ud og købe nyt. Men det koster i C02 regnskabet.

- Det handler meget om at få borgerne til at smide mindre ud og genbruge mere, for der er mange ting, som kasseres, der sagtens kan genanvendes, siger Jonathan Jakobsson og fortsætter:

- Nogle har kritiseret repair-konceptet, idet de mener, at det tager jobs fra forretningslivet. Men lokale erfaringer viser, at de ting, som folk kommer med, skulle være smidt ud, hvis de ikke kan repareres her. Så vi tror ikke, vi tager noget fra erhvervslivet - det, som de reparerer, har en stor kompleksitet, som vi alligevel ikke klarer her, siger han.

På Repair Café Hvalsø vil teamet gerne have et par mænd mere, og et par kvinder, blandt andet til reparation af symaskiner.

Og så er det målet, at næste repair café skal op at stå i Lejre by. På Domus Felix er man interesseret, men der mangler fixere. De skal melde sig først.

Også Gevninge er i søgelyset til en repair café.