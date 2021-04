Gadelamper med smart LED-lys kan dæmpes til 10 procent midt på natten, og lyset kan stadig ses. Arkivfoto: Agnete Vistar

Lys opstår i nattemørket på vejene

Lejre - 02. april 2021 kl. 08:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er snart 12 år siden, at politikerne i Lejre bestemte sig for at spare på udgifterne til strøm ved at slukke vejbelysningen mellem kl. 01.30 og kl. 04.45.

Med andre ord blev der bælgravende mørkt mange steder i kommunen i de små nattetimer. Men tiden for lyseslukkeriet er nu forbi - det har nu ændret sig med en ny beslutning, og det skyldes udskiftning til smart LED-belysning på mange af kommunens veje og stier.

Den nye form for belysning giver nemlig nye muligheder for at styre lysniveauet, så belysningen bedre understøtter tryghed og trafiksikkerhed.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har besluttet, at i stedet for at slukke for lyset i de tre en halv time midt om natten skal vejbelysningen være dæmpet til 10 procent i denne slukningsperiode.

Samtidigt har de også besluttet, at belysning på offentlige veje dæmpes til 50 procent fra klokken 22.00 til 01.30, og igen fra klokken 04.45 til 06.00. På øvrige tidspunkter er der fuldt blus med 100 procent.

Kommunens rådgiver har anbefalet, at alle LED-armaturer, nye som ældre, mellem kl. 01.30 og kl. 04.45 dæmpes til 10 procent. Det er det laveste, man teknisk muligt kan dæmpe, når man samtidig skal regler for elforsyning. Samtidig indebærer denne løsning dæmpning til 50 procent i de omkringliggende timer, som før nævnt.

Dæmpning til 10 procent betyder, at det vil være synligt, at lamperne er tændt. Omvendt vil lysgener være minimale, og et forbrug for hver lampe på omkring tre Watt har forsvindende lille betydning i energiregnskabet - og dermed på udgifterne til el.