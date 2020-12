Lars Juncker, manden bag Junckerhaven ApS, vinder Lejre Kommunes Erhvervspris 2020 - her ved et søområde på ejendommen nord for Nr. Hvalsø. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Lykkelig prisvinder: - Et rygklap til vores arbejde

Lejre - 03. december 2020 kl. 10:06 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Jeg er da stolt. Prisen er en cadeau til vores arbejde - det bliver værdsat. Det er et rygklap til det, vi laver. Vi er jo grønne; vi skaber arbejdspladser, er innovative og er med til et at tegne lille Lejre ude i Danmark.

Lars Juncker fra virksomheden Junckerhaven er både stolt og glad for at vinde Lejre Kommunes Erhvervspris 2020. Hans anlægsgartnervirksomhed er i rivende udvikling.

Han startede sit firma i Osted for 30 år siden. Det flyttede siden til adressen på Smedebakken nord for Nr. Hvalsø - virksomheden holder således jubilæum i år - og kan med 15 medarbejdere og arbejdsplads over hele Danmark glæde sig over stor fremgang.

- Vi har 10 svende og fem elever. Én af vores folk har lige fejret 25 års jubilæum her, og hans datter er uddannet og har været her i Junckerhaven i to år, så nu er næste generation på vej! Jeg har en fast stab her, siger Lars Juncker.

Firmaet specialiserer sig i haveløsninger - sten, vand og planter - og især i biologisk rensede svømmesøer, som Junckerhaven efterhånden har anlagt 60 af rundt om i landet.

- Vi har nu lavet to store friluftsbade, som er biologisk rensede - Ruds Vedby Friluftsbad og et bad ved Vejle Idrætshøjskole. Det er ret fantastisk. Nu bruger vi den samme viden til at få renset regnvand biologisk. Vi skal lave Danmarks største gårdhave med genanvendt regnvand, som er biologisk renset, til vandlegeplads og prydbassin i København, fortæller Lars Juncker.