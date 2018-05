Med stærkeste farver er markeret området for første etape af Møllegården. Mød øst (th.) ses Hovedvejen, mord nord (øverst) Hvalsøvej, og mod vest (tv.) ses Byvejen. Lejre Kommunes materiale

Lukning af Byvejen på tale

Lejre - 29. maj 2018 kl. 14:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Kommune vil mødes med Osted-borgere om en eventuel lukning af Byvejen for bilister. Det sker forud for arbejdet med at lave en lokalplan for Møllegården i det nordligste Osted, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Et borgermøde skal arrangeres om en eventuel lukning af Byvejen; i givet fald mod nord, ved Hvalsøvej. Dog skal der være en bussluse. En dato for borgermødet er endnu ikke meldt officielt ud.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget - formanden Ivan Mott (EL), Frederik Dahl (K), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) er med på, at der skal holdes et borgermøde om det forslag. Imod er Martin Stokholm (S), der ikke mener, at Byvejen bør lukkes.

Baggrunden for forslaget er et indledende borgermøde, der blev holdt i december om den kommende lokalplan for Møllegårdsudstykningen i det nordligste Osted. En del negative røster blev hørt den aften. Blandt andet blev planen for Møllegården kritiseret for at vende ryggen mod Osted. Nogen foreslog, at der i stedet bygges vest for Byvejen, dvs. udbygge Margretesminde-udstykningen ned mod Tokkerup Å.

