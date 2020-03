Lukketid i Lejre - men ikke for alle

- Det skal sikres, at vi har et beredskab på plads, hvis nogen fra personalet bliver syge. Ellers er hverdagen i virkeligheden den samme, bortset fra, at andre skal holde sig væk, med mindre det er helt nødvendigt, at de kommer. Mens personalet på skoler og i daginstitutioner skal være hjemme, forklarer han.