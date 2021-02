Lorentsfeldt er nu LA's spidskandidat

- Vi har et rigtig godt parti med et godt sammenhold, og vi er i vækst. Jeg er brændende optaget af at vi skal udvikle Lejre som en grøn erhvervs kommune. Vi ønsker mere erhverv langs Holbækmotorvejen i Lejre kommune, udtaler Jan Lorentsfeldt, som tidligere har været formand for Venstre i Roskilde.