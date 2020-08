Lopper i indkørslerne igen i år

Der vil igen i år være mulighed for at gå på opdagelse i det hyggelige kvarter bag Allerslev Kirke og finde gode loppefund i boderne i de private indkørsler i kvarteret - og måske en god kaffe og lækker kage.

Andre fra Lejre by er også velkommen til at sætte en bod op - kontakt så Anders på anders.sejeroe@gmail.com for placering.