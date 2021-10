Se billedserie Ole Blichfeldt (DF), yderst til venstre, Ivan Mott (EL), i rød jakke og Jens K- Jensen, ikke på billedet, var mandag forbi til en snak med beboere i Gøderup, der frygter for udsigterne til en solcellepark tæt ved deres hjem. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Lokale frygter at få solceller i baghaven

Beboere fra Gøderup frygter, at et forslag om at placere en solcellepark tæt ved deres huse realiseres.

Lejre - 20. oktober 2021 kl. 11:45 Af Ea Lykke Schausen

Stemningen var lige så mørk som himlen, da 18 beboere fra Gøderup mandag eftermiddag mødtes med tre politikere ved en stor mark, der er blevet foreslået som mulig placering for en solcellepark.

- På vegne af beboerne tillader jeg mig at sige, at vi føler os ekskluderet fra dialogen. Det er ikke fordi, vi er imod solceller - men vi ønsker at rejse spørgsmålet: Skal det virkelig være her? Findes der ikke et andet område, hvor et sådan industrianlæg på godt 700 gange 700 meter vil være til mindre gene, indledte Jakob Hedegaard, talsmand for beboerne.

Har bidraget i 30 år Som en del af den kommuneplan, der er i høring frem til mandag næste uge, er der et arealudlæg på 34 hektar til solcellepark på markerne tæt ved de bekymrede beboere. Og det er frygten for, at dette bliver en realitet, der har fået beboerne til at råbe op og rejse spørgsmålet om, hvorvidt den gode landbrugsjord overhovedet burde overvejes udlagt til solcellepark.

- Når kalenderen siger 2024, har de tre vindmøller stået her i 30 år. Så har vi bidraget til den grønne omstilling i tre årtier. Og hvis der så placeres solcellepark her, så har vi minimum 30 år mere, hvor vi skal bidrage ekstra, lød det blandt andet fra Louise Ochwald, mens hun pegede ud på de vindmøller, der står plantet solidt 300 meter inde på de selv samme marker, der lægges op til at bruge til solceller.

Brug for konkrete svar Beboerne efterlyste alt fra konkrete oplysninger til holdningstilkendegivelser fra de tre politikere, Ivan Mott (EL), formand for Teknik og Miljøudvalget i Lejre kommune, Jens K. Jensen (V) og Ole Blichfeldt (DF).

- Havde det ikke været for en af de andre naboer, havde jeg aldrig anet, det her projekt var i høring nu. Vi har intet fået at vide fra kommunen. Og vi kan ikke læse os frem til, hvor langt der eksempelvis vil være til vores hjem fra parken eller præcis, hvordan den vil ende med at se ud. Det er jo som at spørge os, om vi vil have en cykel, uden at uddybe, om det er en trehjulet eller en tandem, lød det fra Daniel Mortensen, hvis gård ligger således, at den risikerer at blive hegnet ind fra alle fire sider af solcelleparken.

Ikke rimeligt De mange beboeres bekymring virkede til at gøre indtryk på de tre politikere. Budskabet var i hvert fald klart, da de tre efter mere end en times snak i regnen takkede for besøget.

- Jeg må sige, jeg ikke synes, det er rimeligt at skulle genere jer mere, når I allerede har de tre vindmøller. De står jo 300 meter væk, men 300 meter virker af meget lidt, når man står her, lød det fra Ivan Mott, der blev bakket op af Ole Blichfeldt:

- Vi hører jer, og nu skal vi tre hjem og snakke med vores kollegaer om, at den her bør pilles af. efter det her besøg, må jeg nok sige, jeg er meget kritisk overfor ideen. Der skal tænkes godt og grundigt over det.

Også Jens K. Jensen knyttede nogle afsluttende ord på:

- Jeg kan ikke sige, præcis hvor vi står endnu, men jeg vil komme herud og kigge med resten af Venstre-gruppen. Men jeg kan sige, at jeg personligt synes, det her projekt lyder meget specielt.