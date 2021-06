Lokale frivillige skal ind og assistere ved EM

Det drejer sig om et arrangement for DBU's gæster før kampene - ca. 250 gæster pr. gang - i et telt placeret ved DBU København, tæt på Svanemøllen station. Og det kommer til at ske lørdag 12. juni, torsdag den 17. juni og mandag den 21. juni, hvor 10 frivillige fra støtteforeningen står til rådighed, før selve kampene afvikles.

- Det har været lidt forstemmende, at ikke flere har haft lyst til at støtte ved at stille op. Det er ikke blevet nemmere at rekruttere. Måske har det noget med corona at gøre, men vi erfarer, at der skal gøres mere og mere for at få folk til at stille op. Vi er dog godt 30 nu, som vi skal være, siger Jørgen Fangel Jensen.