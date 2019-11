Lokal og kenyansk skole i nyt samarbejde

En uges intensiv tur i Kenya er, hvad Lars Hansson, skoleleder på Hvalsø Skole, samt de to lærere fra skolen Rikke Bøhm Madsen og Annika Vernie Orsholt har være på, som en del af Mellemfolkelig Samvirkes undervisningsprojekt, VerdensKlasse. Formålet var at afsøge mulighederne for et samarbejde og partnerskab med en kenyansk skole, Daraja Academy.

Skolelederen fra Hvalsø Skole, Lars Hansson, har været i Kenya med to lærere fra skolen. Formålet var at etablere et samarbejde med en kenyansk skole.

