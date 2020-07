Christian Westh fra Kirke Såby får sin debut lørdag i Slagelse. Han kan ikke vente med at komme i gang. PR-foto

Lokal motocross-kører får sin debut i Cirkusland

Lejre - 17. juli 2020 kl. 08:58 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23-årige Christian Westh fra Kirke Såby har kørt freestyle motocross siden 2018 og er et stort talent. Lørdag får han sin debut for vovehalsen Alex Porsings, kendt fra Danmark har Talent, FMX-team, som han skulle have debuteret med i Cirkus Arenas 65 års jubilæumsturné i år.

Grundet coronaepidemien blev det dog aflyst, og siden har det ikke været muligt at se freestyle motocross noget sted i verden. Men i samarbejde med Cirkusland i Slagelse er det nu blevet muligt at præsentere Alex Porsing og Christian Westh i det første motocross-show i verden, siden coronakrisen startede. Et show som dermed bliver Christians debut på Alex Porsings FMX-team.

Motocross-showet finder sted på lørdag den 18. juli klokken 15.30 i Cirkusland i Slagelse, hvor Alex Porsing og Christian Westh i høj fart udfører rampe-stunts og backflips på deres flyvende motocross.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til at vise, hvad freestyle-sport indenfor motocross er i Danmark og til at se publikums reaktion. Det glæder mig samtidig, at det kan lykkes at optræde med FMX i Cirkusland, og at jeg sammen med Alex kan gå forrest for branchen med det første FMX-show i verden, efter coronakrisen lukkede hele branchen ned. Det bliver vildt, lyder det fra Christian Westh.