Bee-Patch går forrest i kampen for at afskaffe plastik og bruge nu pap i stedet. PR-foto

Lokal iværksætter går forrest i kampen mod plastik

Siden 2008 har det lille danske firma Bee-Patch ApS, der holder til i Allerslev, opfundet og produceret plastret til behandling af bi- og hvepsestik. Et plaster der bruges af mange børnefamilier i hvepsesæsonen. Indpakningen har indtil nu været en lille gul plasticæske med to sorte striber på tværs. Hvilket får tankerne henimod hvepsens udseende.

- Vi fik mange henvendelser fra vores brugere, der ønskede, at undgå plastic i hverdagen. Og vi vil meget gerne være med til at mindske unødig brug af plaster, siger opfinderen og ejeren af Bee-Patch Martin Wenckens.

- Da vores produkt mange gange bliver brugt i forbindelse med naturbesøg, stranden, skoven og lignende steder, kan folk glemme at smide den tomme emballage i en skraldespand. Med den nye pakke er dette ikke et ligeså stort problem, siger Martin Wenckens.

- Der har været stor debat globalt omkring al den plastikaffald, som vi alle producerer. Mange udsendelser verden over viser strande, der har været fyldt med plastikaffald. Herhjemme har der været en ivrig debat og krav til producenter, for at undgå eller nedsætte plastikforbrug. Flere supermarkeder har skiftet plastikposer ud med stofpose eller papirsposer, så nu tager vi også et skridt i den rigtige retning, siger Martin Wenckens.