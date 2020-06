Filmen "Noctilucent Clouds over Denmark" viser på smukkeste vis viser de lysende natskyer over Danmark. Privatfoto

Lokal filmfotograf har solgt til Walt Disney: Nu laver han film om lysende natskyer

Mens de fleste ligger trygt i deres seng og sover, lister den lokale danske filmfotograf Casper Rolsted fra Hvalsø ud i mørket. Her filmer han et helt særligt fænonem, som han sidste år lavede en film om. Filmen »Noctilucent Clouds over Denmark« viser på smukkeste vis de lysende natskyer over Danmark.

47-årige Casper Rolsted fra Hvalsø fulgte sin drøm om at blive filmfotograf for tre år siden. Nu har han leveret optagelser til alt fra Walt Disney til entreprenørfirmaer.

