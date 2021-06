Her ved Børnehuset Skjoldungerne skal der opstilles en pavillon til 450.000 kroner. Den indrettes til motorikrum. Foto: Agnete Vistar

Løsninger fundet for manglende pasningspladser

Lejre - 23. juni 2021 kl. 11:05 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den heftigt debatterede mangel på pasningspladser til småbørn i Lejre by forløses nu med en række greb, som politikerne i Udvalg for Børn & Ungdom er blevet enige om.

Og som en samlet kommunalbestyrelse fulgte trop tirsdag aften med et nik til ekstra penge til formålet.

Forældre til børn i Børnehuset Skjoldungerne har i Dagbladet Roskilde skarpt kritiseret de hidtidige planer om at mase flere børn ind i institutionen, som i forvejen er spækket med børn. Blandt andet har forældrene udtrykt stor bekymring over, at det sidste motorikrum i børnehuset skal bruges til en gruppe på 16 nye vuggestuebørn.

Men tirsdag aften gav politikerne grønt lys til, at der sættes en ny pavillon op i to år ved Skjoldungerne til netop et motorikrum - og at der ikke indskrives yderligere børnehavebørn i børnehuset. Til gengæld bliver den varslede ekstra vuggestuegruppe placeret i det eksisterende motorikrum.

Forældrene mener i øvrigt ikke, at det giver noget i hverdagen med en udflugtsbus én gang om ugen i en halv dag, hvilket først blev foreslået. Den bustur dropper politikerne så.

En tidshorisont for de nye initiativer blev ikke givet i aftes, men det forventes, at der bliver færre børn efter sommerferien, hvor en gruppe af de største børn skal i skole. Og så skal det gå stærkt med pavillonerne.

To pavilloner til vuggestuebørn sættes op i to år ved Lejre Børnehus, som er ved at blive bygget ved Bøgebakken. I Gevninge dannes en vuggestuegruppe i Solsikken i et grupperum. Og da den også er gal i Kirke Såby med manglende pladser i børnehuset Tusindfryd, indrettes Fuglemarken på Alsvej, så stedet bliver mere lækkert ude og inde for to nye grupper af henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn.