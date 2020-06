Bagningen af pandekager over et bål var populært blandt børnene. De Grønne Pigespejdere og FDF stod for aktiviteterne. Foto: Agnete Vistar

Lørdagen på Søtorvet skal gøres festlig

Søtorvets midte i Hvalsø tog lørdag den 13. juni hul på en hel række af lørdagsaktiviteter hen over sommeren. Blandt andet ankommer spidsen af en jetjager om to uger - helt bogstaveligt, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Her var spejdere, der bagte masser af pandekager over bål. En forhindringsbane, hvor man kunne stå på ski - skiene var træbrædder, og forhindringsbanen var kulørte klodser, og det skulle en hel del børn da lige prøve at binde an med.