Se billedserie Foto: Jørgen Jørgensen

Løkke: Et nyt asylsystem i støbeskeen

Lejre - 06. juni 2018 kl. 08:57 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fælles udrejsecentre for afviste asylansøgere i »ikke-attraktive« lande er i støbeskeen. Foreløbig er et pilotprojekt på tale, og et nyt mellemstatsligt samarbejde om projektet er i gang.

Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Venstres grundslovsmøde tirsdag aften på restaurant Herthadalen i Lejre. Hvad det kan få af betydning for udrejsecentret i Avnstrup på Midtsjælland vides endnu ikke. Men en kendsgerning er det, at mange asylansøgere, der har fået afslag, ofte befinder sig lang tid på de danske udrejsecentre.

Lars Løkke Rasmussen er optimist mht. at få en løsning, inden året rinder ud. Han understregede i en efterfølgende debat på Herthadalen, at Danmark samtidigt bør forblive åbent for udenlandsk arbejdskraft.

Det er et paradigmeskifte i asylpolitikken, som ser ud til at være på vej. »Med strammere asyllovgivning er Danmark igen europæisk indpisker (taktgeber)", var reaktionen tirsdag aften i en kommentar på den store tyske avis Die Welts hjemmeside.

- Vi taler helt konkret om projekter, der kan løbe et nyt europæisk asylsystem i gang. Hvor omdrejningspunktet kunne være fælles modtage- eller udsendelsescentre i Europa. Men for at sige det helt ærligt: i et land, som ikke er på migranternes eller menneskesmuglernes liste over foretrukne destinationer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Åbenbart har drøftelserne med ligesindede lande stået på uden offentlighedens kendskab siden 2017 (statsministeren kun har løftet sløret for, at Østrig er et af de ligesindede lande). Men det er endnu ikke besluttet, hvor et fælles udrejsecenter skal placeres; måske uden for EU. Formålet er at gøre Danmark mindre attraktivt for asylansøgere og menneskesmuglere, øge kontrollen og samtidigt lette presset på Europas ydre grænser.

- Selv om vi aktuelt har fået styr på tilstrømningen, og nu har det laveste antal asylansøgere i ni år, så er det blevet stadig tydeligere for mig, at vores asylsystem grundlæggende er uegnet til at håndtere en verden, hvor en ung mand i Afrika eller Mellemøsten på sin smartphone kan læse om forskellene i asylregler og levevilkår i en række vesteuropæiske lande. Og hvor menneskesmuglere kan faldbyde deres kyniske tjenester og sende mennesker på farefulde og usikre rejser på vej mod det forjættede Europa, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren mener, at planerne vil få en meget stærk forebyggende effekt på tilstrømningen af asylansøgere og migranter, hvis de ved, at et ophold i Danmark ophører, så snart man får afslag på asyl.

