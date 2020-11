Anja Bøtker (tv.) og Katinka Louise Larsen (th.) kan glæde sig over en supersæson for deres firma Livsstil på Egholm Slot. Foto: Agnete Vistar

Livsstilsduo: Vores bedste sæson nogensinde

Livsstil på Egholm Slot har haft en forrygende sæson i dette corona-år. Og det på trods af, at virksomheden har måttet aflyse sit store vintage-marked, der plejer at trække 3-4000 mennesker.

Alligevel er omsætningen boomet; mange mennesker er kommet her, ofte langvejs fra. Den megen plads ved Egholm Slot, hvor livsstilsbutikken huser sine 26 butikker i henholdsvis gartnerboligen og i den gamle hoppestald i nærheden, gør det muligt for mennesker at komme rundt med afstand, også i de mest anspændte coronatider.

- Selvfølgelig oplevede vi et ordentligt dyk i starten; ingen vovede sig herud. Men vores søde kunder kom igen; de har støttet os og sagt, at de ønsker, at vi også er her på den anden side af coronaen. Folk har været fantastiske, fortæller Katinka Larsen.