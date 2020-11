Indehaverne af Livsstil på Egholm Slot, Katinka Louise Larsen og Anja Bøtker (th.) kan glæde sig over et super år. Her ses de foran den nye udendørs café i haven ved den gamle gartnerbolig. Foto: Agnete Vistar

Livsstil: Folk er vilde efter den gamle jul

Alt sammen noget, som er ved at blive rigtigt meget eftertragtet, og som folk valfarter til den gamle gartnerbolig for at finde hos Livsstil på Egholm Slot.

SN-Brød: - Vi er nu på femte sæson, som er vores bedste nogensinde, og faktisk har det været sådan, at folk er kommet efter den stil generelt, lige siden vi kom. Huset her inviterer jo til det. Du kan komme her, fordi der er så meget plads, og gå og nyde de mange ting. Det her er ikke et sted, man lige kommer forbi - folk bestemmer sig for at komme her, fortæller Katinka Larsen.