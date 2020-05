Se billedserie Kunstner Tine Refsgaard bruger det gamle mejeri som atelier og udstillingssted. Her hun i gang med sit seneste maleri. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Livskriser viste vejen for Tine

Lejre - 12. maj 2020 kl. 18:10 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Tine Refsgaard fra Hvalsø ramlede ind i flere kriser i sit liv, fulgte hun sin egen vej til ro. Det gav anledning til en ny vej i den kunstneriske verden, som hun i mange år har befundet sig i. Hun begyndte at male i 2018, og i år har hun allerede åbnet eget galleri.

I 25 år har Tine Refsgaard udfoldet sig i kunstneriske rammer, inden musik, ord og billeder, samt været underviser, foredragsholder og udøvende musiker. Men det er først for nylig, at hun for alvor kastede sig over malerkunsten.

Årsagen er flere hårde livskriser, der på sin egen måde kastede 47-årige Tine Refsgaard ud i at følge sin egen impuls; og nu har hun åbnet sit eget galleri i Det Gamle Mejeri i Hvalsø, hvor hun samtidig har måttet tage mere alternative metoder i brug i forbindelse med coronakrisen.

- I slutningen af 2018 var jeg meget udfordret i familielivet. Min datter fik konstateret Aspergers syndrom, min mor døde pludseligt og det hele var en stor krise. Før det havde jeg haft mange forskellige små ansættelser i mit virke, men for at prøve at hjælpe min datter bedst muligt, så valgte jeg det fra. Jeg søgte et fuldtidsjob som højskolelærer, men selvom jeg ikke fik det, sagde jeg alligevel mine små ansættelser op, og gav mig selv et halvt år til at finde min vej, fortæller Tine Refsgaard.

Tines datter var, ligesom sin mor, kunstnerisk funderet, så det var en ting, som de kunne lave sammen. Selv har hun altid nydt at male, og nu var der frihed til at gøre det sammen med datteren.

- Mens jeg malede kunne jeg mærke absolut frihed. Det var penslen, der var i fokus og det føltes bare helt rigtigt. Lige her, der skete bare et eller andet, og i stedet for at tænke over, om der var en fremtid i det, så lod jeg bare impulsen bestemme. Derfor begyndte jeg at male. For at følge den energi og frihed, som jeg fandt deri, lyder det fra Tine Refsgaard.

Siden er det gået meget stærkt, og i foråret kunne Tine Refsgaard holde åbning af sit eget galleri i Det Gamle Mejeri. I første omgang, fordi der ikke var plads til de mange malerier og udstyr derhjemme.

- Jeg startede bare i vores bryggers sammen med vasketøjet, men måtte sande, at der skulle mere plads til. Til at starte med kunne jeg låne plads hos nogle venner, men billederne fyldte alligevel størstedelen af hjemmet. Så da jeg så, at Det Gamle Mejeri stod forladt slog jeg til, siger Tine Refsgaard.

Med en ombygning og en renovering af de tomme og forladte lokaler, stod der tidligere i år et færdigt galleri. Den 22. februar blev dørene lukket op til kunstværkerne ved et arrangement, hvor selv borgmester Carsten Rasmussen (S) deltog. Men kort efter ramte coronakrisen Danmark.

- Jeg underviste i kor i galleriet den aften, da Danmark blev lukket ned, og min første tanke var: Shit, hvad betyder det. Men det har ikke holdt mig tilbage. For jeg vil gerne dele med folk, hvor utrolig meget et menneske kan opnå, når man sætter sig for at følge sig selv. Jeg har fulgt mit hjerte, der har ledt mig på min rette vej, fortæller Tine Refsgaard.

Den nuværende coronakrise har selvfølgelig sat i spor i galleriet, der har måttet holde lukket. Men gennem en kommende webshop, livesendinger på Facebook og en række forskellige initiativer har Tine Refsgaard holdt håbet i live.

- Jeg føler selv, at jeg er god til at være til stede, selv når omgivelserne er hårde. Jeg har været igennem meget, så der skal også meget til at slå mig ud, siger Tine Refsgaard.

I pinsen holder Tine Refsgaard åbent galleri med livemusik fra enkelte musikere, så hendes kunst kan vises frem.