Livgarden spiller ved Aastrup Kloster - for 31. gang

Musikkorpset præsenterer som altid et varieret repertoire, der i år blandt andet omfatter militærmusik af Beethoven, »Blue Bells of Scotland« af Arthur Pryor, et pragtstykke for basun. Programmet indeholder desuden musik af H.C. Lumbye, Kai Normann Andersen, og mon ikke vi får en af verdens flotteste marcher, Kong Frederik IX's Honnørmarch, som ekstranummer?