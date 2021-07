Se billedserie Finn Rasmussen med køer og kvier, som repræsenterer tre generationer af kødkvægracen charolais. Tyren er afskaffet til fordel for inseminering. Foto: Anders Ole Olsen

Livet leves på det gamle husmandslod

Lejre - 23. juli 2021 kl. 19:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

I 51 år har Hanne og Finn Rasmussen boet på deres husmandssted på Niels Frederiksensvej ved Kornerup.

Og der er stort set ikke gået en dag, uden at de har gået ud om morgenen, indsnuset den friske luft og ladet sig overvælde af det blændende smukke landskab omkring gården.

- Her er simpelthen så skønt, og om morgenen især pragtfuldt. Og på dage, hvor vejret ikke er godt, tager vi det bare roligt og er ikke ude af døren med det samme, men det er dejligt alligevel her, fortæller Hanne Rasmussen.

- Vi ledte længe efter det rigtige sted, og da vi i sin tid var ude og se på ejendommen her, så var vi bare solgt. der var så smukt. Vi var ikke i tvivl - det skulle være her, tilføjer hun.

Hanne og Finn Rasmussen er nu begge 81 år, og aktive pensionister. Ligesom de var aktive i deres tidligere arbejdsliv. Og så har de stadig opdræt af charolaiskvæg på husmandsstedets jorder, der har præcis den størrelse, der oprindeligt blev udstykket i forbindelse med oprettelsen af op mod 20.000 statshusmandsbrug efter 1919.

Det var Niels Frederiksen, direktør for Statens Jordlovsudvalg, der stod i spidsen for reformen, og han har lagt navn til netop den vej, hvor Hanne og Finn Rasmussens ejendom ligger. Her er det så usædvanligt, at alle jordlodderne - på seks-otte hektar - findes i deres oprindelige størrelse endnu, tilknyttet hver ejendom på Niels Frederiksensvej.

Og Hanne og Finn understreger, at de er meget bevidste om den historiske baggrund for det sted, de bor. Her på gården har de 7,7 hektar, som charolaiskøerne græsser på med deres kalve, mod vest tæt på Buesøen.

- Vi har ikke noget imod at blive kaldt husmænd! fastslår Hanne Rasmussen.

De er begge af landmandsslægt. Finn kom fra et gårdbrug i Mosede, og Hanne fra et gårdbrug ved Tune. Men ingen af dem valgte den direkte vej ud i landbruget. Finn havde med sin storebror Ib en pænt stor vognmandsforretning, Brdr. Rasmussen, og de kørte blandt andet renovation med 10-11 lastbiler.

- Vi kørte også almindelig vognmandskørsel. Vi stod i Karlslunde, men kørte renovation mange steder - i Lejre, Greve og Ishøj. Senere blev vi udkonkurreret ved licitationen på priser med renovationen. Og i 1998 solgte vi bilerne og nedlagde firmaet, beretter Finn.

Parret fik tre sønner, og de er bedsteforældre til tre piger. De første år gik Hanne hjemme hos børnene. Da de ikke var små mere, tog hun job på Nunc ved Kamstrup - der arbejdede hun i 11 gode år.

Men baggrunden i landmandslivet fornægtede sig ikke, og relativt hurtigt efter købet af husmandsstedet på Niels Frederiksensvej holdt kvæget sit indtog på gården. Når Finn var på arbejde, passede Hanne dyrene.

På et tidspunkt havde de godt 20 stykker kvæg, inklusive kalve, kvier og en tyr. Nu har de 10, og ingen tyr. Den sidste hed Oliver. Forinden var der tyre med navne som Jaguar, Pan og Landin. Men fremover bliver køerne drægtige ved insemination.

- Jeg var lidt bange for, at vi havde tyr. Finn gik jo bare ind til dem, men man kan aldrig stole helt på en tyr. Oliver stod og brummede. Ind imellem lød det ildevarslende, og Finn er ikke så hurtig som før, forklarer Hanne, som suppleres af Finn:

- Lige nu har vi tre generationer. Oprindelig startede vi med krydsninger, og efterhånden har vi krydset så meget ind med charolais, at dem vi har nu, er af ren charolais-race. Kødet er fremragende. Dyrene er robuste; vi har næsten aldrig dyrlæge. Vi har også haft dem på dyrskue tidligere, men det er slut nu, fortæller Finn.

- Vi afvikler ikke kvæget. Man skal jo have noget at stå op til. Man dør, hvis man opgiver at have noget at lave, og jeg vil gerne leve lidt endnu! Jeg går også stadig på jagt, siger Finn med et lille smil.

Det er ikke noget problem af få afsætning på luksuskødet, som er meget velsmagende og mørt. Dyrene er ernæret af det gode græs på det gamle husmandslod. Også hø til vinteren høstes her.

Hanne og Finn har fået bygget til på gården, blandt andet med en stor lade, hvor der står nogle ældre landbrugsmaskiner. Tidligere havde de en mejetærsker, men den er solgt; i dag får de hjælp til at høste. Stuehuset er også bygget ud.

- Stuehuset stammer fra 1931. De første stuehuse på Niels Frederiksensvej blev bygget i 1929, fortæller Finn.

Der har altid været drevet landbrug her på gården. Finn og Hanne overtog den fra Rigmor og Alfred Christensen, der selv byggede gården på husmandsloddet i 1931.

- Før i tiden levede man godt på de her husmandshektar - ja man kunne leve af jorden. Og vi har jo vores lille landbrug her. Men jeg tror, landbruget holder op, den dag vi stopper, siger Hanne Rasmussen.