Live-streaming på vej fra rådhuset

Det sker på foranledning af Venstres gruppe, som brugte sin initiativret tirsdag aften i kommunalbestyrelsen til at rejse et forslag om, at der indkøbes og opsættes billedudstyr i rådssalen. Og den var de øvrige partier med på - så langt, at de er enige om at få en sag op i økonomiudvalget.

- Vi har længe syntes, at det er godt at komme i kontakt med borgerne via live-streaming, så de kan se, hvad der foregår her. Under coronatiden kunne man følge møderne i kommunalbestyrelsen live, og det kan konstateres, at der også var borgere, der gik ind bagefter på nettet og benyttede sig af lejligheden til at kigge med, sagde Tina Mandrup (V).