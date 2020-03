Se billedserie Louise Liv Holm har skrevet en kogebog, "Vores Vilde Vikingekøkken - ikke vegansk" sammen med Jim Lyngvild. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Liv og Lyngvild laver kogebog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv og Lyngvild laver kogebog

Lejre - 19. marts 2020 kl. 18:02 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Liv Holm fra Lejre er aktuel med en ny kogebog. Den har hun lavet sammen med Jim Lyngvild, som hun kender fra vikingemiljøet, og det er blot et af de mange samarbejde, som de to har, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

- Jeg er ret stolt over, at mine mange opskrifter fra min tid som formidler nu kan pryde Jim Lyngvilds version 2.0 af vikingekogebogen.

Sådan lyder det fra Louise Liv Holm, der er naturvejleder, har sit eget firma, der hedder WeDoNature, og er mangeårig formidler af historie i Sagnlandet Lejre. Hun er en del af vikingemiljøet i Danmark, hvor hun derigennem har mødt Jim Lyngvild, der ligeledes er en del af det miljø.

Her har de to fundet en god kemi, hvilket nu har kastet flere samarbejder af sig. Senest er det blevet til en kogebog med vikingetema, der netop er kommet i trykken.

Vi er begge nogle meget kreative mennesker og har en del til fælles. Vi har damp i røven og fungerer rigtig godt sammen, når vi laver noget. Vi ligner hinanden enormt meget på mange punkter, så det er ikke sådan et samarbejde, man bare lige finder rundt om hjørnet, men noget helt specielt, siger Louise Liv Holm.

Vores vilde vikingekøkken hedder kogebogen, der er resultatet af dette samarbejde mellem de to. Jim Lyngvild har tidligere lavet en vikingekogebog, men nu er Louise Liv Holm kommet med ind over til en version 2.0.

- Opskrifterne er inspireret af de råvarer, som var tilgængelige i vikingetiden. Men det er samtidig lavet sådan, at man kan lave opskrifterne i et moderne køkken. Man behøver ikke en lerovn eller lignende. Samtidig hiver jeg opskrifterne i en retning, hvor vi skal bruge det, som allerede er omkring os ude i naturen, fortæller Louise Liv Holm.

En detalje på forsiden er svær at komme udenom i disse moderne tider. Et stempel med »Ikke vegansk« springer nemlig i øjnene, ligesom den døde kanin og hønsene også gør det.

- Det er nu en sjov historie, men nok også Jims måde lige at stikke til veganere. På den første version af forsiden var stemplet meget større, men jeg fik dog talt ham lidt ned i størrelse. For nogle er det måske en brutal forside, men det en tanke om, at man kan bruge det, som er omkring os. Som vi altid har gjort, siger Louise Liv Holm.

Vores vilde vikingekøkken er blot en del af det mangeårige samarbejde mellem de to moderne vikinger. Et andet fysisk bevis på samarbejdet kommer i april til at pryde en udstilling på Koldinghus. På Koldinghus åbner udstillingen Kongerækken med Jim Lyngvild dragter, dramaer og danmarkshistorie den 5. april.

Udgangspunktet er Jim Lyngvilds bog Danmarks konger og dronninger fra 2019 med nye fotoportrætter af hele den danske kongerække. Og her er Louise Liv Holm portrætteret som den sagnomspundne dronning Sigrid Storråde fra vikingetiden.

- Jim valgte mig som dronning Sigrid, fordi han mente, at vi er ens af natur. Det er generelt helt fantastisk at arbejde sammen med Jim. Vi har begge to de samme krøllede og kreative hjerner, der i sidste ende munder ud i noget ofte ganske fantastisk, hvis jeg selv skal sige det, siger Louise Liv Holm.