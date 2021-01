Det flotte kalenderlys på skorstenen, hvor et lysshow talte ned til jul i december, blev på flere punkter et lyspunkt for året 2020, hvor Felix oplevede, at aktiviteterne blev lukket, åbnet og lukket igen. Foto: Kim Rasmussen

Liv i Felix trods nedlukninger

Til at lyse lidt op i denne mørke tid, og for at vise, at Felix stadig er her, var der i december, ud over juletræet fra Lions, tændt et kalenderlys på Felix høje skorsten.