Den store brune vallak, Devon er Lisbet Seierskildes håb for fremtidige konkurrencer. Hun kan godt lide, at det tager tid at bygge en hest op.

Lisbet Seierskilde: Drevet af langsigtede mål

Lejre - 17. januar 2021 kl. 09:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Med driften af et ridecenter og en lille baby er Lisbet Seierskildes egne ambitioner ikke sat helt på hold, men droslet lidt ned.

- Det nye er måske, at jeg er gået ned i antal heste. Jeg skal være mor og vi, Kim og jeg, skal starte virksomheden op. Det er ikke nu, jeg skal gå all in ridemæssigt, siger Lisbet Seierskilde og viser den store brune hest, Devon.

Familien Seierskilde har ikke avlet i flere år, og derfor havde Lisbet Seierskilde et hul, hvor hun manglede en unghest. Lisbet Seierskilde kiggede på to-års heste og fandt Devon hos en dygtig avler i Sønderjylland.

- Avleren gik konkurs, så Devon blev købt på auktion. Jeg så ham dog inden og tænkte, at den dér tror jeg, bliver god, fortæller Lisbet Seierskilde om Devon, som er på vej mod de fire år og så småt er begyndt at blive redet.

Det er dog meget forsigtigt, da den store hest skal have tid til at vokse færdig. Den kommer også på gåture i skoven.

- Jeg befinder mig godt på den. Jeg er ikke den store unghesterytter, men er mere drevet af det langsigtede. Det er spændende at bygge Devon op, siger Lisbet Seierskilde.

Grand Prix giver et kick

Jonstrupgårdens Cocio er Lisbet Seierskildes primære konkurrencehest. Hoppen er 11 år og på nippet til at gå de højeste dressurklasser, som hedder Grand Prix.

- En Grand Prix-hest kræver tid. Der er flere led i træningen og i management omkring den, siger Lisbet Seierskilde og nævner, at det tager mindst seks år at lave en Grand Prix-hest, så der ligger mange års arbejde bag, inden den er klar.

Men så er følelsen også helt speciel, ifølge Lisbet Seierskilde.

- Det giver mig et kick, siger hun og oplyser, at når Cocio er færdig i sporten, er det meningen, at hun skal bruges til avl.

- Vi er heldige i denne her sport, at vi ikke bliver for gamle, Jeg er ikke mindre ambitiøs, men ved dog godt, hvad det kræves at nå toppen, siger Lisbet Seierskilde.