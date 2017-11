Line Holm Jacobsen retter nu blikket mod nye horisonter, efter at hun har mistet muligheden for at blive borgmester. Hun vil tage en master på Aalborg Universitet, men fortsætter i kommunalbestyrelsen. Privatfoto

Line Holm Jacobsen genopstiller ikke

Lejre - 27. november 2017 kl. 12:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres spidskandidat Line Holm Jacobsen genopstiller ikke i Lejre Kommune til kommunalvalget om fire år. Som følge deraf stiller hun sit spidskandidatur og sin gruppeformandspost til rådighed, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Det sker efter at det ikke lykkedes hende at blive borgmester eller Venstre at komme med i et flertal i Lejre Kommune. Line Holm Jacobsen forlader ikke kommunalbestyrelsen. Hun er jo valgt ind og lover fortsat at pukle på, og hun fortsætter også i økonomiudvalget som hidtil. Desuden fortsætter hun som politisk leder og gruppeformand for Venstre, indtil der er fundet en anden.

- Virkeligheden er sådan, at jeg hele tiden har vidst, da jeg sagde ja til at blive spidskandidat for Venstre, at jeg ville arbejde solen sort og gøre alt for at få borgmesterposten til Venstre, siger Line Holm Jacobsen til DAGBLADET Roskilde.

- Men jeg vidste også, at jeg ikke var sikker på, at jeg ville tage en periode til, hvis det ikke lykkedes. Jeg har hele tiden vidst, at Vej A var borgmesterposten, og det ville være fint, hvis det lykkedes. Hvis ikke, så var det Vej B. Jeg bliver 52 år til januar, og jeg stiller ikke min erhvervs-karriere på stand-by. Så jeg synes, det er fair at melde ud nu, så Venstre kan tilrettelægge en ny proces, forklarer hun.

Og Vej B handler om efteruddannelse ved siden af arbejdet som HR projektleder i Holbæk Kommune. Line Holm Jacobsen planlægger at tage en master i ledelse og organisations-psykologi på Aalborg Universitet.

