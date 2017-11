Niels Boye og Jesper Reumert fra listen Levende Landsbyer kom ikke ind, men vil fortsætte deres arbejde for at bevare liv og virke i landsbyerne. Foto: Rita Vestergård

Levende landsbyer lever videre

Lejre - 22. november 2017 kl. 09:23 Af Rita Vestergård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Listen Levende Landsbyer fortsætter, selv om 266 stemmer ikke gav en plads i Lejre Kommunalbestyrelse.

- Vi har lyst til at fortsætte, for der er jo brug for os. Der er en modbevægelse imod centraliseringen, og vi overvejer at samarbejde med andre landsbyer, fortæller de to initiativtagere.

Det er Niels Boye og Jesper Reumert fra Kirke Saaby, der nævner mærkesager som modstand over for vindmøller og bevarelse af den lokale skole, som ingen aktuelt har planer om at lukke.

Men for at redde den og børnehaven vil de to have bygget nyt i Kirke Saaby.

