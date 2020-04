Lejrespejderne mødes i MineCraft

Miklos Rosenbak Bojsen-Møller er én af de spejdere, der spiller Mine-Craft sammen med andre spejdere over nettet. Privatfoto

Lejre - 21. april 2020 kl. 19:02 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under den nuværende COVID19-krise har de største spejdere i KFUM TokeLejre gruppe erstattet det ugentlige spejdermøde med et virtuelt møde i MineCraft, hvor der snakkes, hygges om lejrbålet og løses opgaver, så de sociale bånd kan holdes ved lige. Det skriver DAGBLADET Roskilde om tirsdag.

Hos de største spejdere i KFUM Toke Lejre er man også berørt af allesstednærværende corona-epidemi. Det betyder, at der er lukket ned for fysiske møder; blandt andet det ugentlige spejdermøde hver onsdag.

Det har dog også betydet, at der er blevet åbnet op for kreativiteten hos de unge spejdere, hvor de blot 16-17-årige spejderledere fra gruppen har taget et helt nyt initiativ. De har nemlig planlagt og arrangeret mødet i computerspillet MineCraft i stedet, da de syntes, at det var kedeligt, når de ikke kunne mødes til det ugentlige spejdermøde.

- I MineCraft kan vi se hinandens avatar og vi kan bygge alt muligt sammen. Samtidig snakker vi sammen over GoogleMeet, fortæller Miklos, der går i 1.G på Katedralskolen og er en af de spejderledere, der har fundet på de digitale møder.

Der er stor tilslutning til mødet i MineCraft, også fra de spejdere, der ikke har så meget erfaring fra spillet, og som har lånt et login.

- Vi har lavet vores egen server i MineCraft, hvor vi har bygget spejderhytten og forberedt et område, hvor opgaverne skal løses. Det tager lige lidt længere tid, end hvis vi skulle forberede en opgave til et almindeligt spejdermøde, fortæller Miklos.

I spillet mødes spejderne dermed kun med hinanden, da de spiller på deres egen server, som de unge spejderledere har lavet. Her har de bygget spejderhytten, bålplads og alt, hvad der dertil hører til i den normale hverdag som spejder.

- De første møder viste dog, at der var brug for nogle andre regler, end normalt. For eksempel må man ikke ødelægge de andres konstruktioner, og man må ikke slå de andres avatar ihjel, siger Miklos.

Initiativet er blevet taget rigtigt godt imod, også hos gruppens formand, Jesper Koldborg, der hilser nye idéer velkommen.

- Det er jo fantastisk og viser hvor omstillingsparate spejderne egentlig er i denne tid, hvor de almindelige spejdermøder ikke må gennemføres. De startede meget hurtigt efter nedlukningen for at kunne holde det sociale i live, siger gruppens formand, Jesper Koldborg.

I stedet for de fysiske møder, mødes spejderne i KFUM Toke Lejre i stedet i den digitale verden. Det medfører selvfølgelig nogle udfordringer, men samtidig kan det styrke spejderne og ikke mindst deres sammenhold.

- Spejderne lærer, at samarbejde i små grupper, og samtidig udfordres de unge spejderledere i at planlægge og styre et virtuelt spejdermøde. Mange af spejderne ser slet ikke hinanden til daglig udover til spejder, så på denne møde kan det være med til at fastholde det sociale fællesskab. Samtidig med at de selvfølgelig hygger sig, siger Jesper Koldborg.

Netop fællesskabet er vigtigt hos spejderne, og derfor er det også kærkomment, at de kan mødes i MineCraft.

- Vi håber, at det kan være med til at de stadig har lyst til at gå til spejder, når det hele åbner op igen. Man kan jo frygte, at coronaepidemien har konsekvenser for det. Men med det digitale fællesskab kan de føle, at de stadig går til spejder, selvom de ikke kan mødes fysisk, siger Jesper Koldborg.