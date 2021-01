Lejres sommerhuse er steget i pris

Hvis man kigger på de bolighandler, som var tinglyst inden den 17. december 2020, så tegner der sig to billeder for 2020 i Lejre Kommune.

Samtidig tager det i snit lige så lang tid at sælge et sommerhus i Lejre Kommune som sidste år. Nemlig 132 dage.

Samme statistisk er ikke gældende for villaer og rækkehus i kommunen. Her er prisen i gennemsnit faldet en lille bitte smule fra 17.471 kroner per kvadratmeter til 17.243 kroner. Det er et fald på godt én procent.