Om lidt over et år kommer det til at se sådan her ud igen med teksten på Lejres brandbiler. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Lejre træder ud af Vestsjællands Brandvæsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lejre træder ud af Vestsjællands Brandvæsen

Lejre - 30. oktober 2019 kl. 06:29 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enig kommunalbestyrelse besluttede tirsdag aften, at Lejre Kommune forlader Vestsjællands Brandvæsen og hjemtager brandvæsenet til Lejre. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Hensigten er, at Lejres brandvæsen genopstår som selvstændigt, kommunalt beredskab. Baggrunden for beslutningen om at hjemtage brandvæsenet er en indtil videre fortrolig analyse, foretaget af firmaet A2 for Lejre Kommune, som viser, hvad det vil koste henholdsvis at blive i det fælles brandvæsen eller forlade det.

- Undersøgelsen viser, at vi forventer at kunne drive vores eget brandvæsen for de samme eller færre penge, end hvis vi forbliver i Vestsjællands Brandvæsen, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Bedre økonomi - I det lys har der været et politisk ønske om at forankre brandvæsenet lokalt. Der er flere fordele ved at have vores eget brandvæsen. Først og fremmest kan vi selv beslutte, hvilke opgaver vi ønsker, at brandvæsenet påtager sig. Desuden får vi bedre økonomisk kontrol med udgifter og indtægter. Vi får større sikkerhed for økonomien, og også af den grund er jeg tilfreds med beslutningen, tilføjer borgmesteren.

Årsagen til, at A2-rapporten ikke offentliggøres er, at Lejre Kommune nu skal forhandle med VSBV om at komme ud. Der er mange ting i opgørelsen af værdier, der skal klarlægges. Der forestår en længere udredning, forklarer Carsten Rasmussen til Dagbladet.

Først ud i slutningen af 2020 Lejre Kommune vil fortsat skulle være medlem af Vestsjællands Brandvæsen nogen tid endnu. Ifølge de interne regler i konstruktionen VSBV er der fra årsskiftet ét års opsigelse, og Lejre Kommune er dermed medlem hele 2020.

Carsten Rasmussen understreger, at Vestsjællands Brandvæsen rent fagligt har løst opgaverne godt.

- Vores udtræden er bestemt ikke en kritik af deres arbejde med slukke brande eller redde menneskeliv. De opgaver har de løst virkelig godt. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en del økonomiske problemer, og det har desværre stået i vejen for, at det kunne fremstå som et succesfuldt brandvæsen. Nu optager vi forhandlinger om de vilkår, vi træder ud på. Og jeg vil gerne understrege, at vi fortsat ønsker et godt samarbejde med brandvæsenet i vores nabokommuner, siger Carsten Rasmussen.

Et glimt fra brandstationen i Kirke Hyllinge - om lidt over et år skal skiltet over brandbilerne ændres til Lejre Brandvæsen. Foto: Lasse Christiansen



Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.