Lejre oplever bølge af ny svindel rettet mod ældre

Seks gange inden for de seneste tre uger er ældre i Lejre Kommune blevet franarret store beløb af svindlere.

Metoden, der bruges, er typisk denne: Svindlerne ringer til en borger, fortæller han er fra banken, at nogen har forsøgt at hacke borgerens konto, og at banken har brug for borgerens dankort og pinkode for at løse problemet. Kort efter dukker »et bud fra banken« op hos borgeren for at hente dankortet, der straks misbruges til at hæve store kontante beløb.